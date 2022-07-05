Выпуск нового MacBook Air испугал производителей Windows-ноутбуков

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Выпуск нового MacBook Air испугал производителей Windows-ноутбуковБоятся конкуренции
DigiTimes со ссылкой на источники сообщает, что предстоящий выпуск обновлённого MacBook Air с чипом M2 заставил некоторых производителей ноутбуков на Windows «обеспокоиться» тем, что их продажи будут затронуты.
Производители Windows-ноутбуков считают, что в ценовом сегменте от 1000 до 1500 долларов MacBook Air вытеснит другие ноутбуки. Источники отмечают, что «модернизация процессора M2, камеры и корпуса делает небольшое повышение цены нового MacBook Air приемлемым для потребителей».
В отчёте говорится, что производители ноутбуков на Windows также обеспокоены ослаблением потребительского спроса, вызванным инфляцией и экономическим спадом.
Цены на новый MacBook Air в США начинаются от 1199 долларов, при этом чип M2 обеспечивает до 18% более высокую производительность процессора и до 35% более высокую графическую производительность по сравнению с M1 в предыдущей модели.