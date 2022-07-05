Выпуск нового MacBook Air испугал производителей Windows-ноутбуков

Производители Windows-ноутбуков считают, что в ценовом сегменте от 1000 до 1500 долларов MacBook Air вытеснит другие ноутбуки. Источники отмечают, что «модернизация процессора M2, камеры и корпуса делает небольшое повышение цены нового MacBook Air приемлемым для потребителей».

В отчёте говорится, что производители ноутбуков на Windows также обеспокоены ослаблением потребительского спроса, вызванным инфляцией и экономическим спадом.

Цены на новый MacBook Air в США начинаются от 1199 долларов, при этом чип M2 обеспечивает до 18% более высокую производительность процессора и до 35% более высокую графическую производительность по сравнению с M1 в предыдущей модели.