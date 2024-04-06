Вышел мощнейший ноутбук Razer Blade 18, но стоит он очень недешево

Blade 18, цена которого составляет 3 099 долларов, оснащен «самым быстрым в мире» мобильным процессором Intel Core i9−14900HX. Даже базовая модель может похвастаться RTX 4070, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD объемом 1 ТБ и 18-дюймовым мини-светодиодным дисплеем QHD+ 300 Гц.

Razer предлагает широкий выбор обновлений, включая первый в мире 18-дюймовый дисплей 4K 200 Гц, RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти и накопитель на 4 ТБ. Вы даже можете отказаться от стандартного черного корпуса в пользу серебристого варианта.

Но за всю эту мощь приходится платить.

Так стоит ли Blade 18 того? Если вам нужно все самое лучшее, а деньги — не главное, то этот ноутбук для вас. В ином случае, можно найти аналоги и за меньшие деньги.