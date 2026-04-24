Вышел планшет Redmi Pad 2 Pro Learning Edition для школьников с ИИ-учителем

Опубликовано 24 апреля 2026, 18:231 мин.
Вышел планшет Redmi Pad 2 Pro Learning Edition для школьников с ИИ-учителемСо стилусом и чехлом
В Китае появилась новая версия планшета Redmi Pad 2 Pro — Learning Edition. Она предназначена для детей и школьников и продаётся пока только в Китае. Технически это тот же планшет, что и обычная модель. Но отличия есть.
© Redmi
Из базовой версии перекочевали: 12,1-дюймовый экран с частотой 120 Гц и разрешением 2,5K, матовое стекло, процессор Snapdragon 7s Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 12 000 мА·ч с быстрой зарядкой 33 Вт.
Отличия — в комплекте и ПО:
Выдают прочный чехол с подставкой и местом для стилуса, умный стилус, встроенного ИИ-учителя. Она объясняет материал «как на уроке», задаёт вопросы и отвечает в реальном времени. Планшет оснастили и ИИ-помощником для проверки домашних заданий.
Дают три года подписки на «Образовательный центр Xiaomi» с доступом к учебникам, более 150 000 уроков и планам занятий.
Цена — 2699 юаней (около 396 долларов), что дороже обычной версии (1799 юаней / 264 доллара).