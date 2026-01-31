Вышел планшет Redmi Pad 2 Pro в дизайне по «Гарри Поттеру»

Особенность издания — комплектация. В неё входят тематический чехол, сумка, стилус в виде волшебной палочки и набор стикеров. За такой набор просят 2 599 юаней (около 28 000 рублей), что примерно на 500 юаней дороже стандартной версии.

На данный момент Xiaomi не сообщала о планах по продаже комплекта за пределами Китая.