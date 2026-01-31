Опубликовано 31 января 2026, 15:351 мин.
Вышел планшет Redmi Pad 2 Pro в дизайне по «Гарри Поттеру»«Ты волшебник, Гар… Android-пользователь» ©
В Китае представили специальную версию планшета Redmi Pad 2 Pro, посвящённую вселенной «Гарри Поттера». Устройство в целом то же, но получило синий корпус с логотипом Хогвартса и комплект стилизованных аксессуаров.
© Xiaomi
По техническим характеристикам новинка не отличается от обычной модели. Она оснащена большим 12.1-дюймовым экраном с высокой частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7s Gen 4 и батареей на 12 000 мАч. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 256 ГБ.
Особенность издания — комплектация. В неё входят тематический чехол, сумка, стилус в виде волшебной палочки и набор стикеров. За такой набор просят 2 599 юаней (около 28 000 рублей), что примерно на 500 юаней дороже стандартной версии.
На данный момент Xiaomi не сообщала о планах по продаже комплекта за пределами Китая.