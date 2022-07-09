Вышли ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux

Эта модель оснащена эксклюзивным процессором Lenovo AMD Ryzen PRO 6860Z со встроенным сопроцессором безопасности Microsoft Pluton. Это специальный чип, который должен повысить безопасность систем Windows за счёт проверки ключей сертификатов UEFI. Проблема в том, что он доверяет только ключу Microsoft, а не сторонним ключам, которые используются различными дистрибутивами Linux.

По сути, это означает, что Lenovo ThinkPad Z13 просто не может работать ни с одной системой Linux. Этот ноутбук поставляется с Windows 11 по умолчанию.