Wildberries назвал три самых продаваемых ноутбука в России на начало 2022 года

По данным Wildberries, в период с 1 по 23 января 2022 года заказы ПК в интернет-магазине увеличились на 175% год к году, мониторов — на 337%.

Наиболее популярными моделями ноутбуков стали MSI GF63 Thin с диагональю 15,6 дюйма за 70 тысяч рублей, MacBook Air M1 с оперативной памятью 8 ГБ за 87 тысяч рублей, а также MacBook M1 Pro за 217 тысяч рублей.

Также вырос спрос на блоки питания (+318%), картридеры (+214%), подставки для ноутбуков (+123%), мыши и клавиатуры (+40%).

В Wildberries добавили, что спрос на электронику в магазине вырос и со стороны зарубежных покупателей. За первые три недели 2022 года они заказали с доставкой из России на 95% больше различной техники, чем годом ранее.