Windows 11 адаптируют под складные устройства

Этот шаг приведет к появлению нескольких новых функций и возможностей, которые будут полезны только для складных устройств с Windows 11. Скорее всего стоит ждать более удобный интерфейс.

Это не будет отдельная версия Windows, пользователи будут пользоваться все той же Windows 11, но при этом оптимизированной для складных устройств, она, конечно, все равно будет отличаться по общему виду и компоновке, изменения не будут кардинальными, но они будут заметны, как сообщает Windows Latest.

Начальный код будет добавлен в Windows 11 с обновлением Moment 3, а реальные функции могут появиться осенью.