Windows сделала ноутбук Apple ярче

Как пишет издание NotebookCheck.net, во время теста MacBook Air 2020 на автономность было замечено, что под управлением Windows яркость экрана ноутбука стала выше. С macOS усреднённые значения приближались к 400 нит, а вот с Windows 10 — к 550 нит. Эксперты отметили, что точность цветопередачи в отличие от яркости практически не зависела от операционной системы.

Авторы материала выдвинули несколько предположений, почему так может происходить. Во-первых, Apple может ограничивать уровень яркости программно, чтобы покупатели ноутбука получали заявленный показатель в 400 нит. Во-вторых, компания могла пожертвовать яркостью в угоду цветопередачи, хоть выгода и получается не очень высокой. В-третьих, Apple могла намерена снизить яркость у модели Air, чтобы MacBook Pro имели больше преимуществ.