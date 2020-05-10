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Windows сделала ноутбук Apple ярче

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Новый MacBook Air 2020 года работает под управлением операционной системы macOS Catalina. Однако эксперты во время тестов установили на устройство решение Microsoft. На удивление Windows сделала ноутбук Apple ярче.

Как пишет издание NotebookCheck.net, во время теста MacBook Air 2020 на автономность было замечено, что под управлением Windows яркость экрана ноутбука стала выше. С macOS усреднённые значения приближались к 400 нит, а вот с Windows 10 — к 550 нит. Эксперты отметили, что точность цветопередачи в отличие от яркости практически не зависела от операционной системы.

Авторы материала выдвинули несколько предположений, почему так может происходить. Во-первых, Apple может ограничивать уровень яркости программно, чтобы покупатели ноутбука получали заявленный показатель в 400 нит. Во-вторых, компания могла пожертвовать яркостью в угоду цветопередачи, хоть выгода и получается не очень высокой. В-третьих, Apple могла намерена снизить яркость у модели Air, чтобы MacBook Pro имели больше преимуществ.

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