Xiaomi официально подтвердила выход быстрого и бюджетного ноутбука Redmi

Судя по предоставленной информации, ноутбук презентуют завтра вместе со смартфонами линейки Redmi K20. Как видно по тизерному изображению, RedmiBook 14 будет иметь тонкий корпус. Подробных характеристики не указано, однако нам уже кое-что известно о новом продукте от Redmi по ранним утечкам.

Есть информация о том, что ноутбук получит дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением 1920х1080. Работать разные конфигурации RedmiBook 14 будут на процессорах Intel Core i3/i5/i7. Видеокарту выбрали NVIDIA GeForce MX250. Оперативной памяти у ноутбука — 8 ГБ, а за встроенную отвечает SSD-накопитель объёмом до 512 ГБ.