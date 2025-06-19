Xiaomi Pad 7S Pro с собственным процессором обошел Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Процессор Xring O1 сделан по современной 3-нанометровой технологии и имеет 10 ядер с разной частотой — от 1,8 до 3,4 ГГц. Хотя максимальная частота ниже, чем у других моделей Xiaomi, Pad 7S Pro всё равно показывает отличные результаты и превосходит Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, пишут СМИ.