Xiaomi Pad 7S Pro с собственным процессором обошел Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Опубликовано 19 июня 2025, 16:061 мин.
Xiaomi Pad 7S Pro с собственным процессором обошел Samsung Galaxy Tab S10 UltraПо производительности
Новый планшет Xiaomi Pad 7S Pro скоро выйдет. Так, в тестах Geekbench модель с процессором Xiaomi Xring O1 набрала 2631 балл в одноядерном и 8449 — в многоядерном тестах. Это даже лучше, чем у Xiaomi 15s Pro.
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Процессор Xring O1 сделан по современной 3-нанометровой технологии и имеет 10 ядер с разной частотой — от 1,8 до 3,4 ГГц. Хотя максимальная частота ниже, чем у других моделей Xiaomi, Pad 7S Pro всё равно показывает отличные результаты и превосходит Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, пишут СМИ.
Планшет будет работать на Android 15 с оболочкой HyperOS 2 и получит 16 ГБ оперативной памяти. Ожидается экран 12,5 дюймов, тонкий корпус толщиной 5,8 мм и весом 576 грамм. Камера будет 50 МП, а аккумулятор на 12 160 мАч.
Презентация ожидается в конце июня 2025 года.