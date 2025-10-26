Xiaomi Pad 8 ещё не вышел глобально, но уже есть инсайды о Pad 9 и Pad 9 Pro

Серия Pad 9 пока находится на ранней стадии разработки, но инсайдеры уже ждут значительный прирост производительности. Так, Pad 9 Pro может получить Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Скорее всего, Pad 9 выйдет в середине 2026 года и будет работать на новой системе HyperOS 3 с «глубокой интеграцией ИИ».

А пока фанаты ждут релиз Pad 8 на глобальном рынке.