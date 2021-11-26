Xiaomi Poco выпустит первый ноутбук

Стало известно, что аккумулятор для ноутбуков серии Redmi G был сертифицирован BIS. Технические характеристики батареи под номером G16B01W уже известны. Её ёмкость составляет 55,02 Вт*ч. В целом, это сменный аккумулятор, предназначенный для ноутбуков Redmi G и Redmi G Gaming. Итак, может ли Poco выпустить игровой ноутбук? Такая вероятность есть, но информация не подтверждена.

Также пока неясно, будет ли Poco проводить ребрендинг ноутбуков Redmi G или же выпустит совершенно новую модель. В первом случае можно ожидать от Poco-ноутбука 16,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, процессоры Intel Core i5 или Ryzen 7 5800 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.