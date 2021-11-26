Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 20:16
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Xiaomi Poco выпустит первый ноутбук

Каким он будет пока неясно
Судя по информации источников, бренд Xiaomi Poco скоро представит на рынке свой первый ноутбук. Правда, продаваться он первое время будет только в Индии.
Xiaomi Poco выпустит первый ноутбук

Стало известно, что аккумулятор для ноутбуков серии Redmi G был сертифицирован BIS. Технические характеристики батареи под номером G16B01W уже известны. Её ёмкость составляет 55,02 Вт*ч. В целом, это сменный аккумулятор, предназначенный для ноутбуков Redmi G и Redmi G Gaming. Итак, может ли Poco выпустить игровой ноутбук? Такая вероятность есть, но информация не подтверждена.

Также пока неясно, будет ли Poco проводить ребрендинг ноутбуков Redmi G или же выпустит совершенно новую модель. В первом случае можно ожидать от Poco-ноутбука 16,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, процессоры Intel Core i5 или Ryzen 7 5800 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.

Источник: 91mobiles
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