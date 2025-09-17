Xiaomi показала, как выглядят планшеты Pad 8

Тем временем Pad 8 Pro появился в базе данных Geekbench под номером 25091RP04C. Тесты показали, что планшет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и Android 16. В одноядерном тесте он набрал 2831 балл, в многоядерном — 9260.

Напомним, серия Xiaomi 17 должна дебютировать в Китае 26 октября. В неё войдут модели Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Старшие версии получат дополнительный экран на задней панели и станут первыми смартфонами с новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.