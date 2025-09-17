Ноутбуки и планшеты
Xiaomi показала, как выглядят планшеты Pad 8

Дизайн раскрыт, версия Pro замечена в тестах Geekbench
Помимо ожидаемого запуска серии смартфонов Xiaomi 17 в конце месяца, компания готовит и новые планшеты Pad 8. Судя по рекламному постеру, они могут быть представлены вместе с флагманскими телефонами. Линейка включит стандартную версию и Pro.
© Xiaomi

На изображении видно, что оба планшета получат 11,2-дюймовый экран с тонкими рамками — как и в прошлогодней серии Pad 7. Также подтверждена поддержка аксессуаров: клавиатуры и стилуса. Устройства будут работать на новой системе HyperOS 3. Остальные характеристики пока держатся в секрете.

© GeekBench

Тем временем Pad 8 Pro появился в базе данных Geekbench под номером 25091RP04C. Тесты показали, что планшет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и Android 16. В одноядерном тесте он набрал 2831 балл, в многоядерном — 9260.

Напомним, серия Xiaomi 17 должна дебютировать в Китае 26 октября. В неё войдут модели Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Старшие версии получат дополнительный экран на задней панели и станут первыми смартфонами с новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

