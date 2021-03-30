Xiaomi показала ноутбук с лучшим экраном

Как можно догадаться по названию, дисплей ноутбука диагональю равен 15 дюймам, а разрешение у него достигает 3,5K. В устройстве стоит панель E4 OLED. Яркость экрана достигает 600 нит.

Корпус ноутбука получился тонким — составляет всего 15,9 мм. В основе Mi Notebook Pro 15 лежат процессоры Intel Core 11-го поколения — модели i5 и i7. В ноутбуке используется видеокарта NVIDIA GeForce MX450. В мае будет доступна и версия Mi Notebook 15 Pro с процессорами AMD Ryzen.

Ноутбук Xiaomi стоит дешевле смартфона Mi Mix Fold. Цены на него начинаются с 6499 юаней (около 75 тысяч рублей). Также была представлена 14-дюймовая модель подешевле. Самую дешёвую её версию можно купить за 5299 юаней (около 61 тысячи рублей).