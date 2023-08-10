Xiaomi представила 14-дюймовый планшет Pad 6 Max 14

15:22, 10 августа 2023
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Xiaomi представила 14-дюймовый планшет Pad 6 Max 14И часы
Компания Xiaomi готовится к интересному мероприятию, которое состоится 14 августа, и речь идет не только о смартфоне Mix Fold 3. Компания представит 14-дюймовый Android-планшет Pad 6 Max 14, а также часы Xiaomi Band 8 Pro.
Ожидается, что Xiaomi Pad 6 Max 14 будет оснащен тем же чипсетом Snapdragon 8 + Gen 1, что и Pad 6 Pro. Планшет, вероятно, будет оснащен до 12 ГБ оперативной памяти. Отличительной особенностью планшета является увеличенный 14-дюймовый IPS LCD-экран с частотой обновления 144 Гц.
Подробностей о Xiaomi Band 8 Pro пока мало, но уже известно, что дизайн устройства будет изменен. Подробнее о новинках мы узнаем уже через 4 дня.