Ноутбуки и планшеты
Сегодня 16:42
Xiaomi представила недорогой ноутбук Mi Notebook 14 с веб-камерой в отличие от предыдущих моделей
И с процессорами Comet Lake
В прошлом году Xiaomi выпустила модели Mi Notebook 14 без веб-камеры. Теперь же компания решила вернуться к более классической комплектации ноутбуков. Новый Mi Notebook 14, представленный сегодня, получил вебку и процессоры Intel Core i5 10-го поколения. А ещё невысокую цену.
Цены на ноутбук начинаются с $600 (около 44 тысяч рублей) и заканчиваются на отметке в $680. Всё зависит от комплектации. Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) выйдет в трёх вариантах. Самый дорогой поставляется с 512 ГБ памяти и видеокартой NVIDIA GeForce MX250.
Как можно догадаться по названию, ноутбук получил 14-дюймовый экран разрешением 1080p, батарею на 46 Вт*ч, поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0. У девайса есть три порта USB, один HDMI и разъём для наушников.
Ноутбук весит около 1,5 килограмма, толщина корпуса составляет 18 мм. Когда он появится в России, неизвестно.