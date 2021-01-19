Xiaomi представила недорогой ноутбук Mi Notebook 14 с веб-камерой в отличие от предыдущих моделей

Цены на ноутбук начинаются с $600 (около 44 тысяч рублей) и заканчиваются на отметке в $680. Всё зависит от комплектации. Xiaomi Mi Notebook 14 (IC) выйдет в трёх вариантах. Самый дорогой поставляется с 512 ГБ памяти и видеокартой NVIDIA GeForce MX250.

Как можно догадаться по названию, ноутбук получил 14-дюймовый экран разрешением 1080p, батарею на 46 Вт*ч, поддержку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0. У девайса есть три порта USB, один HDMI и разъём для наушников.

Ноутбук весит около 1,5 килограмма, толщина корпуса составляет 18 мм. Когда он появится в России, неизвестно.