Xiaomi представила новые ноутбуки RedmiBook c отдельной мощной видеокартой

Первая модель — это RedmiBook 16. Можно выбрать ноутбук либо с процессором Core i5-1035G1, либо с более мощным Core i7-1065G7. Что интереснее, устройство оснащено видеокартой NVIDIA MX350 с 2 ГБ памяти GDDR5. Разрешение экрана составляет 1080p, он обладает стопроцентным охватом цветового пространства sRGB и яркостью 300 нит. Ноутбука хватает на 12 часов работы. Имеется быстрая зарядка — 50% за 30 минут.

Вариант RedmiBook 16 с процессором i5 стоит $710, а с i7 — $810. Оба ноутбука оснащены 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ.