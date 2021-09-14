Xiaomi Redmi выпустит ноутбук с мощной видеокартой для игр

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Сегодня в 14:28
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Xiaomi Redmi выпустит ноутбук с мощной видеокартой для игрИ, возможно, процессорами Ryzen
Бренд Xiaomi Redmi официально заявил, что представит 22 сентября новый игровой ноутбук серии G. Он будет поддерживать трассировку лучей благодаря новейшим видеокартам.
Это будет преемник модели прошлого года. Она имела 16,1-дюймовый экран разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, процессор Intel 10-го поколения Core i5-10300H и видеокарту NVIDIA GTX 1650 Ti. Redmi G 2021 года получит более крутой графический процессор. Ожидаются варианты с моделями NVIDIA RTX 3050, RTX 3060 или даже RTX 3070.
Все вышеупомянутые видеокарты поддерживают трассировку лучей, которая привносит в игры реалистичные тени и отражения.
Ходят слухи, что в этом году Redmi G выйдет в версиях с процессорами и Intel, и Ryzen. Он сохранит свой 16,1-дюймовый дисплей и частоту обновления 144 Гц. Ожидается также до 64 ГБ памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ.