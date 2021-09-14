Xiaomi Redmi выпустит ноутбук с мощной видеокартой для игр

Это будет преемник модели прошлого года. Она имела 16,1-дюймовый экран разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц, процессор Intel 10-го поколения Core i5-10300H и видеокарту NVIDIA GTX 1650 Ti. Redmi G 2021 года получит более крутой графический процессор. Ожидаются варианты с моделями NVIDIA RTX 3050, RTX 3060 или даже RTX 3070.

Все вышеупомянутые видеокарты поддерживают трассировку лучей, которая привносит в игры реалистичные тени и отражения.

Ходят слухи, что в этом году Redmi G выйдет в версиях с процессорами и Intel, и Ryzen. Он сохранит свой 16,1-дюймовый дисплей и частоту обновления 144 Гц. Ожидается также до 64 ГБ памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ.