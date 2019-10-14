Ноутбуки и планшеты
Сегодня 20:29
Xiaomi удешевит ноутбуки с помощью процессоров AMD
RedmiBook 14 Enhanced Edition
Xiaomi под брендом Redmi совсем скоро выпустит ноутбуки RedmiBook 14 Enhanced Edition на процессорах AMD. Источники сообщают, что стоить они будут очень недорого.
Компанией цены пока не объявлены, но есть неофициальные данные. Сообщается, что RedmiBook 14 Enhanced Edition получит процессоры Ryzen 5 и Ryzen 7. Благодаря этому стоимость новинки окажется на $300 меньше, чем у текущей версии ноутбука на Intel Core 10-го поколения. Это касается конкретно базовой модели с 8 ГБ оперативной памяти и процессором Ryzen 5 3500U. Чтобы было понятно, сейчас самый дешёвый RedmiBook 14 Enhanced Edition стоит $560.
Конечно, это лишь предположения. Какой цена окажется на самом деле, пока неизвестно. Но снижение стоимости, в любом случае, неизбежно.
Новые ноутбуки поступят в продажу уже 21 октября.
Самое читаемое