Xiaomi удешевит ноутбуки с помощью процессоров AMD

Компанией цены пока не объявлены, но есть неофициальные данные. Сообщается, что RedmiBook 14 Enhanced Edition получит процессоры Ryzen 5 и Ryzen 7. Благодаря этому стоимость новинки окажется на $300 меньше, чем у текущей версии ноутбука на Intel Core 10-го поколения. Это касается конкретно базовой модели с 8 ГБ оперативной памяти и процессором Ryzen 5 3500U. Чтобы было понятно, сейчас самый дешёвый RedmiBook 14 Enhanced Edition стоит $560.

Конечно, это лишь предположения. Какой цена окажется на самом деле, пока неизвестно. Но снижение стоимости, в любом случае, неизбежно.

Новые ноутбуки поступят в продажу уже 21 октября.