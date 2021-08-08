Xiaomi установит восемь динамиков в новый планшет

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 14:47
Xiaomi установит восемь динамиков в новый планшетЭто рекордное количество
Дело близится к презентации Xiaomi Mi Pad 5, поэтому компания рассказывает всё больше подробностей о планшете. Сегодня мы узнали, что у него будет установлено много динамиков.
Целых восемь, если верить официальному тизеру (а причин ему не верить нет). Итого мы теперь знаем, что у планшета будет хорошая аудиосистема — с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, чехол с физической клавиатурой, фирменный стилус, возможность подключения к сетям LTE и 5G.
В новой линейке планшетов ожидаются три модели: Mi Pad 5, Mi Pad 5 Lite и Mi Pad 5 Pro. Известно, что они получат 10,9-дюймовые IPS-дисплеи частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной основы у разных моделей будут выступать процессоры Snapdragon 870 и Snapdragon 860.