Xiaomi установит восемь динамиков в новый планшет

Целых восемь, если верить официальному тизеру (а причин ему не верить нет). Итого мы теперь знаем, что у планшета будет хорошая аудиосистема — с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos, чехол с физической клавиатурой, фирменный стилус, возможность подключения к сетям LTE и 5G.