Xiaomi впервые за три года привезла в Россию планшет

Xiaomi Pad 5 оснащён 13-мегапиксельной основной камерой, а также 8-мегапиксельной фронтальной разрешением 1080p. Устройство оборудовано 11-дюймовым 120-герцовым дисплеем и стереосистемой с четырьмя большими динамиками.

В основе планшета лежит процессор Snapdragon Qualcomm 860, а питает устройство аккумулятор ёмкостью 8720 мАч.

Продажи Xiaomi Pad 5 в России начнутся 28 октября. Планшет можно будет купить в двух цветах: «Космический Серый» и «Жемчужный Белый». Устройство стоит 36 990 рублей (за версию 6 + 128 ГБ). 21 октября Xiaomi Pad 5 будет доступен по специальной цене на Aliexpress TMall. С 22 по 24 октября Xiaomi Pad 5 можно приобрести за 33 990 рублей на mi.com Citilink, Wildberries, Ozon.