Xiaomi выпустила новые флагманские ноутбуки с сенсорным OLED-экраном

16-дюймовый ноутбук весит 1,8 кг и оснащён аккумулятором ёмкостью 70 Втч, которого достаточно для 12 часов работы. 14-дюймовая модель весит 1,5 кг. Оба ноутбука поддерживают зарядку мощностью 100 Вт через USB-C. Корпуса имеют толщину 14,9 мм.

Xiaomi Book Pro 2022 выпускается в четырёх конфигурациях. Базовая 16-дюймовая модель оснащена процессором Intel Core i5 12-го поколения и стоит от 6500 юаней (около 54 тысяч рублей). Базовая 14-дюймовая модель также поставляется с i5 и стоит 5900 юаней (49 тысяч рублей). Если вам нужно больше вычислительной мощности, есть также 16-дюймовый ноутбук с Intel Core i7-1260P и Nvidia GeForce RTX 2050 за 8500 юаней. 14-дюймовая модель имеет две версии GPU — i5+MX550 (6500 юаней) и i7+RTX 2050 (8000 юаней).