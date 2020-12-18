Xiaomi выпустит ноутбуки под брендом Poco

В базе данных Бюро стандартизации Индии (BIS) появилась информация о двух батареях для ноутбуков с модельными номерами R15B02W и R14B02W. Эти модели связаны с Poco и Xiaomi.

Журналисты предполагают, что грядущий ноутбук Poco может быть и просто переименованным устройством Redmi. Деталей о новинке пока нет. Но может статься, что Poco выпустит действительно новый ноутбук.

Также ожидается, что под брендом Poco в Индии выйдут и беспроводные наушники. Скорее всего, и они, и ноутбук будут предлагаться по невысокой цене.