Xiaomi выпустит «убийцу MacBook» вместе с Redmi K30

Redmi также сообщил, что представит на конференции 10 декабря устройства Интернета вещей (IoT), в частности роутер AC2100 и «умную» колонку. Но линейка новых продуктов этим не ограничивается.

О новом RedmiBook известно, что он получит тонкие рамки, благодаря чему экран займёт существенную часть поверхности передней панели. Журналисты считают, что речь идёт о 13-дюймовом RedmiBook 13, который может стать конкурентом MacBook. Ноутбук, как ожидается, получит процессоры Intel Core 10-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти.