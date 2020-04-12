Ноутбуки и планшеты
Сегодня 15:08
YouTube сделали более удобным для планшетов
Обновлён веб-интерфейс
YouTube сделали более удобным для планшетов. Видеосервис обновил веб-интерфейс, чтобы обеспечить лучшую поддержку устройств с большими экранами, в том числе iPad, планшетов на Android и девайсов на Chrome OS.
Новые жесты позволяют быстро перевести видео в полноэкранный режим или наоборот в режим окна. Также улучшены прокрутка, а видеоиконки стали больше. Даже обычное меню в виде трёх точек под каждой миниатюрой ролика стало видимым всегда, а не только при наведении курсора.
Пользователь также может заметить улучшенную сортировку в разделе просмотренных видео. Плейлисты можно упорядочивать, перемещая видео в самый верх или низ.
Эти изменения начали выкатываться ещё в марте, но сейчас они стали широкодоступными.