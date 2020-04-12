YouTube сделали более удобным для планшетов

Новые жесты позволяют быстро перевести видео в полноэкранный режим или наоборот в режим окна. Также улучшены прокрутка, а видеоиконки стали больше. Даже обычное меню в виде трёх точек под каждой миниатюрой ролика стало видимым всегда, а не только при наведении курсора.

Пользователь также может заметить улучшенную сортировку в разделе просмотренных видео. Плейлисты можно упорядочивать, перемещая видео в самый верх или низ.

Эти изменения начали выкатываться ещё в марте, но сейчас они стали широкодоступными.