Заплатил? Теперь жди: Apple отложила доставку некоторых моделей компьютеров до августа

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Заплатил? Теперь жди: Apple отложила доставку некоторых моделей компьютеров до августаОбъяснений этому нет
Apple в очередной раз отложила доставку MacBook Pro и некоторых других моделей своих компьютеров до августа. Сначала речь шла об июле.
До августа отложена доставка 14 и 16-дюймовых ноутбуков, заказанных ещё в феврале. Причём к 28 июля будут доставлены некоторые стандартные модели, но кастомные, в которых под заказ, по потребностям пользователя, устанавливаются хранилище, оперативная память, процессор и другие устройства, будут доставлены не ранее 8 августа.
Такие проблемы с доставками и у новых iMac, Mac Studio и Studio Display. Стандартные модели могут доставить в кратчайшие сроки. Но кастомные — только в августе.
Причина этого не раскрывается, но известно, что подобные проблемы наблюдаются только на официальном сайте Apple, в розничных сетях вроде Amazon, Best Buy и других, в наличии есть различные конфигурации MacBook Pro и других компьютеров.
Источник:9to5mac
Автор:Андрей КадуковТеги:
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