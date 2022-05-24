Заплатил? Теперь жди: Apple отложила доставку некоторых моделей компьютеров до августа

До августа отложена доставка 14 и 16-дюймовых ноутбуков, заказанных ещё в феврале. Причём к 28 июля будут доставлены некоторые стандартные модели, но кастомные, в которых под заказ, по потребностям пользователя, устанавливаются хранилище, оперативная память, процессор и другие устройства, будут доставлены не ранее 8 августа.

Такие проблемы с доставками и у новых iMac, Mac Studio и Studio Display. Стандартные модели могут доставить в кратчайшие сроки. Но кастомные — только в августе.

Причина этого не раскрывается, но известно, что подобные проблемы наблюдаются только на официальном сайте Apple, в розничных сетях вроде Amazon, Best Buy и других, в наличии есть различные конфигурации MacBook Pro и других компьютеров.