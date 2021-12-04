Зарубежные эксперты составили рейтинг лучших игровых ноутбуков года

Зарубежные эксперты составили рейтинг лучших игровых ноутбуков годаВосемь достойных моделей
Эксперты профильного издания признали лучшим игровым ноутбуком 2021 года ASUS ROG Zephyrus G15. Он может справиться с самыми требовательными играми на рынке сегодня, а также является отличным устройством для повседневного использования.
На втором месте стоит Razer Blade Pro 17. Его похвалили за компактность: 17-дюймовый ноутбук заключён в корпус толщиной всего 2 сантиметра.
На третьем месте стоит ещё один ASUS — ROG Strix G15 Advantage Edition. Этот ноутбук впечатлил экспертов своего автономностью. Он смог поддерживать Red Dead Redemption 2 с нормальным fps в течение двух часов без подключённого провода зарядки.
Четвёртое место отдали Razer Blade 14. Это 14-дюймовый ноутбук, который не уступает лучшим 15-дюймовым моделям.
Далее следует Alienware X17. Он может запускать все современные игры с нормальным fps в разрешении 3840 x 2160 пикселей.
На шестом месте стоит ASUS ROG Strix Scar 15. По словам экспертов, у него одна из самых крутых RGB-подсветок, что они видели. Хорош и следующий за ним Razer Blade 15 Advanced. Это вариант для тех, кто ищет сбалансированное сочетание производительности и портативности.
И наконец на восьмом месте ASUS ROG Zephyrus G14. Он отличается хорошей клавиатурой и порядочной автономностью.