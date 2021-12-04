Зарубежные эксперты составили рейтинг лучших игровых ноутбуков года

Эксперты профильного издания признали лучшим игровым ноутбуком 2021 года ASUS ROG Zephyrus G15. Он может справиться с самыми требовательными играми на рынке сегодня, а также является отличным устройством для повседневного использования.

На втором месте стоит Razer Blade Pro 17. Его похвалили за компактность: 17-дюймовый ноутбук заключён в корпус толщиной всего 2 сантиметра.

На третьем месте стоит ещё один ASUS — ROG Strix G15 Advantage Edition. Этот ноутбук впечатлил экспертов своего автономностью. Он смог поддерживать Red Dead Redemption 2 с нормальным fps в течение двух часов без подключённого провода зарядки.