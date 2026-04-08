ZTE выпустила 27-дюймовый умный экран на колёсиках

Опубликовано 08 апреля 2026, 08:471 мин.
ZTE выпустила 27-дюймовый умный экран на колёсикахС сенсорным управлением и камерой
ZTE выпустила умный экран Free Screen F10. Диагональ дисплея — 27 дюймов. Его можно использовать как планшет, переносной телевизор и т. д.
Экран стоит на подвижной подставке с колёсиками. Высоту можно регулировать (до 20 см), а также наклонять и поворачивать экран в разные стороны. Разрешение — 1920×1080 пикселей, частота обновления — 100 Гц. Яркости здесь более 300 нит. Дисплей поддерживает касания (до 10 одновременных).
Внутри стоит процессор Unisoc T8300, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной. Устройство работает на Android. Free Screen F10 поддерживает 5G. С него даже можно звонить. Также есть Wi‑Fi, Bluetooth, разъёмы HDMI и USB‑C.
В верхней части экрана встроена 8‑мегапиксельная камера со шторкой. Звук — два динамика по 5 Вт и 20‑ваттный сабвуфер.
Батареи на 9500 мА·ч хватает на 9−12 часов работы.
Цена новинки — около 508 долларов.