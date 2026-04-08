ZTE выпустила 27-дюймовый умный экран на колёсиках

Экран стоит на подвижной подставке с колёсиками. Высоту можно регулировать (до 20 см), а также наклонять и поворачивать экран в разные стороны. Разрешение — 1920×1080 пикселей, частота обновления — 100 Гц. Яркости здесь более 300 нит. Дисплей поддерживает касания (до 10 одновременных).

Внутри стоит процессор Unisoc T8300, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной. Устройство работает на Android. Free Screen F10 поддерживает 5G. С него даже можно звонить. Также есть Wi‑Fi, Bluetooth, разъёмы HDMI и USB‑C.