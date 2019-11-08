«Алиса» Яндекса научилась будить людей музыкой

В пресс-релизе компании сказано, что завести будильник просто: нужно сказать «Алиса, разбуди меня завтра в 7 утра песней „Невеста“ группы „Мумий Тролль“». Сообщается, что можно выбрать не только конкретную песню, но и плейлист или радио. Также, если при прослушивании музыки пользователь вдруг решит, что хочет поставить её на будильник, ему достаточно сказать «Алиса, хочу проснуться под эту песню».

В случае, если человек не сможет сразу проснуться после звонка будильника, он может отложить его на какое-то время фразами «Алиса, ещё 5 минуточек» или «Дай поспать» (при таком варианте «Алиса» попробует разбудить ещё раз через десять минут).

Опция доступна для пользователей Яндекс.Станции и Станции Мини, а также «умных» колонок Irbis A, DEXP Smartbox и Elari SmartBeat.

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