Amazon показала новые умные устройства Echo: Dot Max, Studio и Show

Echo Studio — более крупная версия с поддержкой пространственного звучания и Dolby Atmos. В ней установлен мощный сабвуфер и три динамика. При этом устройство стало на 40% компактнее оригинальной модели.

Обе колонки можно объединять в стереопары.

Echo Show 8 и Echo Show 11 оснащены сенсорными экранами на 8 и 11 дюймов, а также 13-мегапиксельной камерой для видеозвонков. Alexa может распознавать пользователя при приближении и выводить «персональные данные». Звук обеспечивают фронтальные стереодинамики и встроенный сабвуфер.