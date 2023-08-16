Amazon покинет глава отдела голосовых помощников и умных колонок

В своем послании он рассказал о более чем трех десятилетиях своей работы в области потребительской электроники и выразил желание найти новые перспективы для будущего. Однако он дал понять, что его следующее предприятие не будет связано с бытовой электроникой.

Уход Лимпа стал частью более масштабных организационных изменений, включающих значительные увольнения, затронувшие около 27 тыс человек. Генеральный директор Amazon Энди Джасси выразил оптимизм по поводу развития подразделения Лимпа, отметив инновационные продукты и услуги, разрабатываемые им в секторе «Устройства и сервисы».

Джасси пообещал, что Amazon представит его преемника в ближайшие недели.