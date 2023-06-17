Amazon заблокировала «умный дом» человека за ложные обвинения в расизме

Согласно рассказу Джексона, он обнаружил, что его устройство Echo Show заблокировано на следующий день после получения посылки. После обращения в Amazon за помощью, ему сообщили, что курьер, осуществлявший доставку, сообщил о расистских высказываниях, которые он услышал из дверного звонка Amazon Ring, хотя на самом деле у него установлен китайский Eufy.

Джексон утверждал, что у него даже есть видеозапись, доказывающая, что никакого взаимодействия не было и что в это время никого не было дома.

Представитель Amazon заявил, что они расследуют ситуацию и работают напрямую с клиентом, чтобы решить его проблемы и предотвратить повторение подобных инцидентов.