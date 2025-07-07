Anker представила домашний UV-принтер eufyMake E1 для 3D-текстур

Принтер E1 умеет наносить чёткие изображения и создавать объёмные 3D-текстуры до 5 мм на более чем 300 материалах — от дерева до кожи. Благодаря технологии Amass3D можно печатать с эффектами, напоминающими мазки кисти или текстуру древесины.

Разрешение печати — до 1440 DPI, специальные UV-чернила делают изображения стойкими к воде, солнцу и истиранию. Принтер поддерживает четыре режима печати, включая печать на плоских, изогнутых и цилиндрических поверхностях.

Устройство оснащено двумя лазерами, камерой для точной настройки и функцией автоуровня. Также есть система JetClean для автоматической прочистки головки, что снижает потребность в обслуживании.

Программное обеспечение использует ИИ для работы с изображениями: можно удалять фоны, добавлять текстуры и изменять стиль. В комплект входит годовая подписка на библиотеку из 20 000 шаблонов.