Apple начала разработку умного дверного звонка с Face ID

Отличительной особенностью дверного звонка является его способность сканировать лица и автоматически отпирать двери для жильцов, подобно тому, как работает Face ID на iPhone. Хотя Apple уже поддерживает сторонние замки HomeKit, этот проект может предполагать партнерство с конкретным производителем замков, чтобы предложить «экосистему».

Дверной звонок все еще находится на ранней стадии разработки, и его запуск ожидается не раньше конца следующего года. В нем также будет использоваться новый сетевой чип собственной разработки Apple для улучшения качества связи.