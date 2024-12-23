Apple начала разработку умного дверного звонка с Face ID

Опубликовано 23 декабря 2024, 21:451 мин.
Apple начала разработку умного дверного звонка с Face IDПодписку не оплатите — и вас не пустит. Шутка… надеемся
По сообщениям СМИ, Apple работает над умным дверным звонком с функцией распознавания лиц. Устройство призвано конкурировать с такими существующими продуктами, как Amazon Ring, и будет интегрироваться по беспроводному методу с замками умного дома.
Отличительной особенностью дверного звонка является его способность сканировать лица и автоматически отпирать двери для жильцов, подобно тому, как работает Face ID на iPhone. Хотя Apple уже поддерживает сторонние замки HomeKit, этот проект может предполагать партнерство с конкретным производителем замков, чтобы предложить «экосистему».
Дверной звонок все еще находится на ранней стадии разработки, и его запуск ожидается не раньше конца следующего года. В нем также будет использоваться новый сетевой чип собственной разработки Apple для улучшения качества связи.