Apple официально выпустит в России новый вид устройств — умные колонки

Источники рассказали, что Apple тестирует HomePod mini в Швеции. Колонка уже даже сможет отвечать на шведском языке, что в настоящее время невозможно. Отмечается, что поддержка шведского языка, похоже, появится «через пару месяцев».

Также источники говорят, что помимо Швеции HomePod mini запустят в России и Нидерландах. Сейчас в России официально не продаются смарт-колонки «яблочной» компании. В США HomePod mini стоит $100 (около 7,5 тысячи рублей). Сколько может стоить колонка в России, остаётся только догадываться. Сама Apple информацию о запуске не подтверждала.