Apple перенесёт производство домашних устройств во Вьетнам

А именно:

HomePod с экраном диагональю 7 дюймов, который сможет управлять умными устройствами и выполнять функции центра управления в целом.

Домашние камеры безопасности.

Робота с искусственным интеллектом.

СМИ ждут, что HomePod появится в продаже в 2026 году, а робот — в 2027 году.

Решение перенести производство связано с попытками Apple защитить свою цепочку поставок от «политических рисков». Ранее компания перенесла выпуск iPhone из Китая в Индию, но и там столкнулась с новыми пошлинами. Получить льготы ей удалось, пообещав инвестировать 600 миллиардов долларов в развитие производства чипов в США.