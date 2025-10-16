Apple перенесёт производство домашних устройств во Вьетнам

Опубликовано 16 октября 2025, 11:151 мин.
Apple перенесёт производство домашних устройств во ВьетнамИ создаст там умного робота
Apple планирует перенести часть сборки во Вьетнам, где совместно с китайским производителем BYD начнёт выпуск новых устройств для «умного дома». По данным Bloomberg, сотрудничество включает создание нескольких продуктов.
© Apple
А именно:
HomePod с экраном диагональю 7 дюймов, который сможет управлять умными устройствами и выполнять функции центра управления в целом.
Домашние камеры безопасности.
Робота с искусственным интеллектом.
СМИ ждут, что HomePod появится в продаже в 2026 году, а робот — в 2027 году.
Решение перенести производство связано с попытками Apple защитить свою цепочку поставок от «политических рисков». Ранее компания перенесла выпуск iPhone из Китая в Индию, но и там столкнулась с новыми пошлинами. Получить льготы ей удалось, пообещав инвестировать 600 миллиардов долларов в развитие производства чипов в США.