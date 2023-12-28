Apple создала умную колонку с сенсорным дисплеем: утечка прототипа, раскрыты характеристики

От статичных светодиодных лампочек нынешних моделей уже избавились; прототип может похвастаться плоским экраном (вероятно, покрытым изогнутым стеклом), предназначенным для отображения мультимедийной информации, уведомлений и, возможно, даже для совершения телефонных звонков и ответов на сообщения.

Прототип «B720», представленный коллекционером Kosutami, повторяет размеры и дизайн недавно выпущенного второго поколения HomePod, что намекает на его возможный скорый выход.

Воплотится ли в жизнь идея Apple о HomePod с сенсорным экраном? Время покажет, но утечка прототипа определенно разбудила воображение фанатов компании.