Apple создала умную колонку с сенсорным дисплеем: утечка прототипа, раскрыты характеристики

14:13, 28 декабря 2023
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Apple создала умную колонку с сенсорным дисплеем: утечка прототипа, раскрыты характеристикиДата релиза покрыта тайной
Утечка изображений и инсайдеры говорят о том, что Apple тестирует HomePod нового поколения со встроенным сенсорным ЖК-дисплеем.
От статичных светодиодных лампочек нынешних моделей уже избавились; прототип может похвастаться плоским экраном (вероятно, покрытым изогнутым стеклом), предназначенным для отображения мультимедийной информации, уведомлений и, возможно, даже для совершения телефонных звонков и ответов на сообщения.
Прототип «B720», представленный коллекционером Kosutami, повторяет размеры и дизайн недавно выпущенного второго поколения HomePod, что намекает на его возможный скорый выход.
Воплотится ли в жизнь идея Apple о HomePod с сенсорным экраном? Время покажет, но утечка прототипа определенно разбудила воображение фанатов компании.
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