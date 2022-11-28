Будет работать без перебоев: Сбер перевёл свой умный дом на собственное программное обеспечение

Платформа умного дома Sber теперь работает на собственной облачной инфраструктуре и российских серверах. Так она независима от сторонних компаний и внешних событий. Кроме того, расположение серверов на территории России сокращает отклик устройств на команды.

Помимо этого, Сбер обновил линейку устройств умного дома. Можно купить обновлённые лампы А60 под брендом Sber. Они уже продаются в официальном интернет-магазине и на популярных онлайн-площадках по цене 990 рублей.

Напомним, что сейчас скачать приложение Салют можно только на Android-устройствах. Проблему с версией для iOS команда SberDevices пытается решить.