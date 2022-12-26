Чем опасен взлом домашнего робота-пылесоса

Как отметил ведущий специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов, чем больше в доме умных устройства, тем выше вероятность того, что какое-то могут взломать. «Через сеть взломанных устройств и роутера хакеры могут получить доступ к смартфону или компьютеру, где есть логины и пароли электронной почты, банковских сервисов и социальных сетей. В прошлом году число таких атак по всему миру превысило 1 млрд», — рассказал специалист.

В «Лаборатории Касперского» добавили, что некоторые производители выпускают на рынок сырые продукты, в которых содержатся уязвимости, ошибки в коде или недоработки. Это могут использовать злоумышленники.