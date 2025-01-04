Опубликовано 04 января 2025, 16:021 мин.
Цифра дня: на сколько миллиардов вопросов ответила Яндекс Алиса в декабре
Яндекс поделился декабрьским результатами своего виртуального помощника «Алиса» и устройств на его основе. За месяц пользователи сделали более 7,3 миллиарда запросов к Алисе. Только 31 декабря Алиса установила рекорд, ответив на более чем 360 миллионов запросов.
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7,3
на сколько миллиардов вопросов ответила Яндекс Алиса в декабре
Премиум-версия «Алисы Pro», работающая на базе YandexGPT 4 Pro, также демонстрирует рост, достигнув к концу года 2 миллионов подписчиков.
Также стало известно, что в декабре было активировано более 1 миллиона новых Станций Яндекса, что стало рекордом для умных устройств с Алисой. Только 31 декабря и 1 января в сети появилось более 400 000 Станций. 31 декабря пользователи просмотрели более 1 миллиарда минут контента.