Цифра дня: на сколько миллиардов вопросов ответила Яндекс Алиса в декабре

Премиум-версия «Алисы Pro», работающая на базе YandexGPT 4 Pro, также демонстрирует рост, достигнув к концу года 2 миллионов подписчиков.

Также стало известно, что в декабре было активировано более 1 миллиона новых Станций Яндекса, что стало рекордом для умных устройств с Алисой. Только 31 декабря и 1 января в сети появилось более 400 000 Станций. 31 декабря пользователи просмотрели более 1 миллиарда минут контента.