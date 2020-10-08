Цифра дня: Сколько россияне готовы потратить на «умную» колонку?

Аналитики сервиса Яндекс.Маркет изучили спрос на «умную» технику и выяснили, сколько россияне готовы на неё потратить и какие товары у них популярны.

Исследователи использовали данные о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 4 октября текущего года.

В этом году россияне больше всего интересовались «умными» колонками — в 2,5 раза чаще, чем в 2019. На покупку такого устройства российские пользователи были готовы потратить около 7500 рублей. В основном покупали Яндекс.Станцию Мини.

Также стали популярны «умные» весы, которые могут определить процент жира в теле. Тут самой популярной моделью была Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 стоимостью около двух тысяч рублей.

Ещё один популярный товар — роботы-пылесосы. За это устройство россияне в среднем готовы отдать около 17 тысяч рублей. Наиболее популярная модель тут — Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner стоимостью примерно 15 тысяч рублей.