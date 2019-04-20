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ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайской разведкой и армией

Также деньги компании давала Коммунистическая партия Китая
Центральное разведывательное управление США раскрыло данные о том, что компанию Huawei финансировали китайская разведка, Вооружённые силы страны и Центральная комиссия по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.

Об отчёте ЦРУ написала The Times. США уже показала отчёт международному разведывательному альянсу Five Eyes. Huawei обвинения назвала необоснованными и не подкреплёнными доказательствами.

Ранее США уже обвиняли Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве. Из-за этого американские власти попросили страны Евросоюза не заключать контракты на поставку оборудования с компаниями из Китая. Известно, что, в частности, Великобритания планирует купить оборудование для сетей 5G именно у Huawei.

С 2018 года в США действует закон о запрете на покупку оборудования для американских государственных ведомств у китайских компаний.

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