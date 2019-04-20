ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайской разведкой и армией

Об отчёте ЦРУ написала The Times. США уже показала отчёт международному разведывательному альянсу Five Eyes. Huawei обвинения назвала необоснованными и не подкреплёнными доказательствами.

Ранее США уже обвиняли Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве. Из-за этого американские власти попросили страны Евросоюза не заключать контракты на поставку оборудования с компаниями из Китая. Известно, что, в частности, Великобритания планирует купить оборудование для сетей 5G именно у Huawei.

С 2018 года в США действует закон о запрете на покупку оборудования для американских государственных ведомств у китайских компаний.