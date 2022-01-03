Для ленивых: создана умная ванна, которая набирает воду сама

Время купания можно контролировать с помощью приложения Kohler Konnect, а также с помощью голоса (поддерживаются как минимум Alexa и Google). Есть возможность запрограммировать до десяти различных режимов купания, чтобы можно было выбирать их по настроению.

Технология PerfectFill позволяет не просто наполнять ванну водой, но также и слить её с помощью команды.

Впрочем, такой умная ванная обойдётся пользователю недёшево: стоимость PerfectFill начинается с $2700. При этом в стоимость не включена сантехника и совместимая ванна. PerfectFill будет доступен для заказа в 2022 году.