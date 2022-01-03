Для ленивых: создана умная ванна, которая набирает воду сама

Умный дом
Сегодня в 18:20
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Для ленивых: создана умная ванна, которая набирает воду самаНужно только приказать ей это
Компания Kohler представила в рамках выставки CES 2022 интеллектуальную технологию для ванн, которая позволяет наполнить ванну водой с помощью простой голосовой команды.
Время купания можно контролировать с помощью приложения Kohler Konnect, а также с помощью голоса (поддерживаются как минимум Alexa и Google). Есть возможность запрограммировать до десяти различных режимов купания, чтобы можно было выбирать их по настроению.
Технология PerfectFill позволяет не просто наполнять ванну водой, но также и слить её с помощью команды.
Впрочем, такой умная ванная обойдётся пользователю недёшево: стоимость PerfectFill начинается с $2700. При этом в стоимость не включена сантехника и совместимая ванна. PerfectFill будет доступен для заказа в 2022 году.
Источник: The Verge