Для питомцев тоже есть «умные» устройства: в России на них большой спрос

Для питомцев тоже есть «умные» устройства: в России на них большой спросОни упрощают уход за животным
В России набирают популярность «умные» гаджеты для домашних животных: всего за год спрос на них вырос в 1,5 раза, сообщают «Известия». К таким устройствам относятся дозаторы воды с дистанционным управлением, автоматические кормушки, триммеры для стрижки шерсти, коврики с подогревом, трекеры для отслеживания местоположения питомца и не только.
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По мнению экспертов, всплеск интереса обусловлен общим увлечением людей технологиями «умного дома», которое распространяется и на устройства для домашних животных. В частности, в 2,4 раза вырос спрос на автоматические кормушки и дозаторы воды, которые позволяют владельцам животных планировать и контролировать время кормления питомцев.
В целом за последний год рынок гаджетов для домашних животных вырос примерно на 50%. Привлекательность этих гаджетов заключается в их новизне и инновационных функциях, что делает их привлекательными для владельцев домашних животных, стремящихся обеспечить максимальный уход и комфорт для своих пушистых компаньонов.