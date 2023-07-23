Для питомцев тоже есть «умные» устройства: в России на них большой спрос

По мнению экспертов, всплеск интереса обусловлен общим увлечением людей технологиями «умного дома», которое распространяется и на устройства для домашних животных. В частности, в 2,4 раза вырос спрос на автоматические кормушки и дозаторы воды, которые позволяют владельцам животных планировать и контролировать время кормления питомцев.

В целом за последний год рынок гаджетов для домашних животных вырос примерно на 50%. Привлекательность этих гаджетов заключается в их новизне и инновационных функциях, что делает их привлекательными для владельцев домашних животных, стремящихся обеспечить максимальный уход и комфорт для своих пушистых компаньонов.