Доказано: перехватить дрон может даже школьник за 10 минут

13-летнему вундеркинду с псевдонимом Cyber Ninja удалось перехватить управление дроном за 10 минут. Он смог сделать это, обнаружив уязвимости в программном обеспечении устройства. Так «Лаборатория Касперского» доказала, что в системе защиты беспилотников есть ещё много недочётов. И не только беспилотников, но и всех устройств Интернета вещей: «умных» бытовых приборов и игрушек.

«Лаборатория Касперского» считает, что компании-производители таких гаджетов недостаточно серьёзно подходят к вопросам безопасности, стремясь как можно быстрее выйти на рынок. А взлом «умных» устройств для дома чрезвычайно опасен.

Кроме того, компания рассказала, что за 2018 год количество взломов дронов существенно выросло в Великобритании, где они популярны.