Dolby научила колонки автоматически настраивать звук под планировку комнаты

Dolby научила колонки автоматически настраивать звук под планировку комнатыМагия, да и только
Dolby расширяет возможности в области аудиотехники, предлагая новую функцию Dolby Atmos FlexConnect. Прелесть заключается в способности интеллектуально оптимизировать звук в зависимости от планировки помещения и расположения колонок.
Технология позволяет телевизионным динамикам объединяться с беспроводными колонками для улучшения качества звучания. Впервые FlexConnect появится в телевизорах TCL 2024 года выпуска.
Благодаря быстрой и простой настройке микрофоны внутри телевизора определяют расположение каждого динамика и затем соответствующим образом калибруют звук.
Но FlexConnect не просто усиливает центральный канал - она настраивает звук для каждой колонки, даже для тех, которые находятся внутри телевизора. Например, если колонки расположены в передней части комнаты, телевизор может сосредоточиться на диалоге, в то время как внешние колонки будут обрабатывать остальную часть передней звуковой сцены.