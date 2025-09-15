Эксперт рассказал, стоит ли устанавливать умные счетчики воды

Эксперт рассказал, стоит ли устанавливать умные счетчики водыАвтоматическая передача показаний
По устройству такой счетчик мало отличается от традиционного: внутри остается механическая турбинка, которая вращается под напором воды. Но дополнительно прибор оснащается электронным модулем, фиксирующим показания и передающим их через радиоканал или сотовую сеть. Данные поступают на сервер, где они обрабатываются и отображаются в личном кабинете или приложении. Владельцу не нужно ежемесячно переписывать цифры и звонить в УК — система делает всё сама.
В отличие от электричества, для которого закон обязывает устанавливать интеллектуальные приборы, в водоснабжении такого требования пока нет. Электроэнергия признана критическим ресурсом, поэтому ее цифровизация началась первой. С водой ситуация иная: здесь инициатива зависит от застройщиков, управляющих компаний или самих жильцов.
Основная сложность внедрения — инфраструктура. Если в доме уже стоит оборудование для учета электроэнергии, подключение умного водомера не вызовет проблем. Но в старых зданиях придется устанавливать отдельные базовые станции, что обходится дорого. В качестве альтернативы разрабатываются модели с SIM-картой, которые передают данные через мобильную сеть.
Для потребителей у таких устройств несколько преимуществ.
- Во-первых, удобство: показания автоматически уходят в систему ГИС ЖКХ, где можно отслеживать историю и статистику.
- Во-вторых, прозрачность: счетчики оснащены антимагнитными сенсорами, которые фиксируют попытки вмешательства.
- В-третьих, надежность: приборы работают от батареек и не зависят от качества воды.
Но есть и минусы.
- Зависимость от инфраструктуры. Без базовой станции или стабильной мобильной связи счетчик фактически превращается в обычный.
- Высокая цена. Обычный счетчик стоит несколько сотен рублей, тогда как «умный» начинается от 4−5 тысяч. При необходимости установки базовой станции расходы для дома могут составить десятки тысяч.
- Организация. Управляющие компании не всегда готовы заниматься такими проектами, поэтому жильцам приходится решать вопрос самостоятельно.
По словам Коннова, решение об установке умного счетчика воды — это выбор в пользу удобства и прозрачности, но для массового внедрения нужны законодательные изменения и готовая инфраструктура. Пока же каждый дом решает вопрос самостоятельно.