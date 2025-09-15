Эксперт рассказал, стоит ли устанавливать умные счетчики воды

По устройству такой счетчик мало отличается от традиционного: внутри остается механическая турбинка, которая вращается под напором воды. Но дополнительно прибор оснащается электронным модулем, фиксирующим показания и передающим их через радиоканал или сотовую сеть. Данные поступают на сервер, где они обрабатываются и отображаются в личном кабинете или приложении. Владельцу не нужно ежемесячно переписывать цифры и звонить в УК — система делает всё сама.

В отличие от электричества, для которого закон обязывает устанавливать интеллектуальные приборы, в водоснабжении такого требования пока нет. Электроэнергия признана критическим ресурсом, поэтому ее цифровизация началась первой. С водой ситуация иная: здесь инициатива зависит от застройщиков, управляющих компаний или самих жильцов.

Основная сложность внедрения — инфраструктура. Если в доме уже стоит оборудование для учета электроэнергии, подключение умного водомера не вызовет проблем. Но в старых зданиях придется устанавливать отдельные базовые станции, что обходится дорого. В качестве альтернативы разрабатываются модели с SIM-картой, которые передают данные через мобильную сеть.

Для потребителей у таких устройств несколько преимуществ.

Во-первых, удобство: показания автоматически уходят в систему ГИС ЖКХ, где можно отслеживать историю и статистику.

Во-вторых, прозрачность: счетчики оснащены антимагнитными сенсорами, которые фиксируют попытки вмешательства.

В-третьих, надежность: приборы работают от батареек и не зависят от качества воды.

Но есть и минусы.

Зависимость от инфраструктуры. Без базовой станции или стабильной мобильной связи счетчик фактически превращается в обычный.

Высокая цена. Обычный счетчик стоит несколько сотен рублей, тогда как «умный» начинается от 4−5 тысяч. При необходимости установки базовой станции расходы для дома могут составить десятки тысяч.

Организация. Управляющие компании не всегда готовы заниматься такими проектами, поэтому жильцам приходится решать вопрос самостоятельно.

По словам Коннова, решение об установке умного счетчика воды — это выбор в пользу удобства и прозрачности, но для массового внедрения нужны законодательные изменения и готовая инфраструктура. Пока же каждый дом решает вопрос самостоятельно.