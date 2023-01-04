Этот кухонный миксер стоит тысячу долларов: в чем его особенность?

Весы встроены в основание миксера. Кнопка сверху управляет функцией тарирования, так что вы можете просто высыпать ингредиенты прямо в чашу миксера, не отмеряя каждый продукт в отдельной емкости.

Миксер становится еще умнее, если вы используете приложение SmartHQ, которое может пошагово подсказать вам конкретные рецепты. Оно также позволяет воспользоваться функцией, которую GE называет "Auto Sense". Функция может обнаружить тонкие изменения в текстуре, чтобы предотвратить чрезмерное или недостаточное смешивание для рецептов в ее приложении.

Миксер также оснащен голосовым управлением, совместимым с "умными" колонками Google и Amazon: вы можете начать и остановить смешивание или изменить скорость одним лишь голосом.