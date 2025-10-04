Eufy заплатит пользователям своих камер за инсценировку краж для обучения ИИ

Машинное обучение ИИ оценивает лишь визуальные данные, а не намерения, поэтому имитированное действие может быть полезным для тренировки системы. Компания советовала снимать такие сцены с нескольких камер одновременно, чтобы процесс был эффективнее.

Хотя идея кажется логичной — больше видео помогает ИИ лучше обучаться — у экспертов возник вопрос: не будет ли система, обученная только на реальных преступлениях, работать точнее и с меньшим количеством ложных срабатываний?