Eufy заплатит пользователям своих камер за инсценировку краж для обучения ИИ

Опубликовано 04 октября 2025, 20:151 мин.
Eufy заплатит пользователям своих камер за инсценировку краж для обучения ИИДеньги не пахнут
Eufy, суббренд Anker, решил улучшить свои системы ИИ, обучая их распознавать воров посылок или автомобилей. Для этого бренд попросил пользователей присылать видео с «преступными действиями» и готов платить за это по 2 доллара за одобренный ролик, максимум 10 видео с каждой камеры. Если в районе пользователя мало преступлений, Eufy рекомендовала инсценировать кражи самостоятельно.
© Eufy
Машинное обучение ИИ оценивает лишь визуальные данные, а не намерения, поэтому имитированное действие может быть полезным для тренировки системы. Компания советовала снимать такие сцены с нескольких камер одновременно, чтобы процесс был эффективнее.
Хотя идея кажется логичной — больше видео помогает ИИ лучше обучаться — у экспертов возник вопрос: не будет ли система, обученная только на реальных преступлениях, работать точнее и с меньшим количеством ложных срабатываний?