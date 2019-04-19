Google и Amazon запустила бесплатные музыкальные сервисы для избранных пользователей

Музыкальными сервисами Google и Amazon можно будет пользоваться бесплатно. Правда, только если у вас есть умные колонки.

Запущены бесплатные версии сервисов YouTube Music и Amazon Music от Google и Amazon соответственно. Доступ к ним получат владельцы умных колонок, поддерживающих Google Assistant и Alexa.

Работа сервисов поддерживается за счёт рекламы. Поэтому пользователям придётся иногда её прослушивать. Кроме того, коллекция музыки на сервисах ограничена. Например, нельзя будет прослушать целые альбомы. Вместо этого пользователям придётся выбирать станции или списки воспроизведения.

В бесплатной YouTube Music также существует ограничение в виде повторов музыкальных композиций. Стоимость подписки на стандартную YouTube Music Premuim составляет 169 рублей в месяц.